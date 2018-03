das Wann&Wo als PDF

Verfügbare Ausgaben:

„Manolo hat nur mit Glück überlebt“ Der Hund von Michael Egger aus Lochau wurde im eigenen Garten vergiftet.

„Daten-Skandal schreckt ab“ Social-Media-Nutzung in V: W&W sprach mit Jugendlichen und dem LKA (Seite 8)

FWT: Ländle-Rider in der Favoriten-Rolle Verbier: Thomas Feurstein, Gigi Rüf und Lorraine Huber gehen beim Finale der Freeride World Tour...

Frastanz: Autist verletzt Kleinkind Ein Autist hat am Sonntag ein Kind (3) attackiert und dessen Kopf gegen den harten Boden geschlagen.

Tipps fürs perfekte Smartphone-Foto Fotografieren mit dem Handy – ein kurzer WANN & WO-Leitfaden für den optimalen Shot. Seite 18

Landamann kommt Die neue „Ländle-Supergroup“ gastiert am Samstag im Dornbirner TiK. Seite 16

Aktuell

Russland will harte Sanktionen Keine Entspannung in Sicht: Nach der Gift­attacke gehen die Wogen weiterhin hoch.

Paris Hilton findet ihren Verlobungsring wieder Paris Hilton kann ihr Glück kaum fassen: „Ich habe unglaubliches Karma!“, jubelte das US-Glamourgirl auf Twitter. „Ich habe so viel Glück“, setzte die 37-Jährige in einem weiteren Tweet hinterher. Hiltons Ausbruch kam drei Tage nach einem nächtlichen Vorfall in einem Club von Miami. Dort hatte sie beim Tanzen ihren kostbaren Verlobungsring im Wert von zwei Millionen Dolar verloren. Foto: Reuters

China: Geheimbesuch von Kim Jong-un? Peking. Spekulationen über einen Geheimbesuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un haben gestern...

100 Tage Türkis-Blau Gestern wurde die österreichische Regierung 100 Tage alt – Kritik von der Opposition.

Demonstration nach Brand-Katastrophe Kemerowo. Nach der Brandkatastrophe in Sibirien mit mehr als 60 Toten haben Hunderte für...

Fahranfänger mit 200 km/h gestoppt Einen Führerscheinneuling, der mit fast Tempo 200 auf einer Bundesstraße unterwegs war, hat die Polizei in Nordhessen aus dem Verkehr gezogen. Hinter dem Steuer saß ein 19-Jähriger, wie die Polizei gestern mitteilte. Er habe zuvor ausgerechnet eine Zivilstreife überholt – erlaubt sei dort nur Tempo 100. Symbolfoto: DPA

Diebe klauen 500-Kilo-Glocke Aus einer Kirche der venezolanischen Stadt Cumana ist eine 500 Kilogramm schwere Bronzeglocke...

Kind in Frastanz attackiert Ein 21-jähriger Autist fügte am Sonntag einem Dreijährigen im Gemeindepark eine Platzwunde am Kopf zu.

Bregenz ist teuerste Landeshauptstadt Das bestätigt der gestern veröffentlichte Vergleich der Bundesländer vom Mieterverbund Re/Max.

Nachtbus-Angebot für Wälder-Jugend Bregenzerwald. Ab April wird der Bregenzerwälder Nachtbus für alle Nachtschwärmer neu geführt.

Wie verbringst du das Osterfest? WANN & WO hat nachgefragt, was die Vorarlberger an den Feiertagen unternehmen.

„Hasenpest auch in Vorarlberg möglich“ Bregenz/Friedrichshafen. Am deutschen Bodenseeufer sind in den vergangenen Wochen mehrere an der Hasenpest verendete...

Schwerverletzter auf Parkplatz gefunden Doren. Mitarbeiter einer Firma haben in der Nacht auf gestern auf dem Firmenparkplatz einen...

„Kälbertransporte müssen aufhören“ Mit dieser Forderung lud Dieter Steinacher von den „Friends of Nüziders“ Politik, Branchenvertreter und Medien zu einem Runden Tisch.

Ihre Familie ist das Wichtigste im Leben von Dijana aus Dornbirn. Mehr von der hübschen 24-Jährigen gibt’s auf Dornbirn.com. Bewirb dich unter: ww-girl@wannundwo.at; Foto: Sams

Interview

„Bin mit meinen Daten sehr vorsichtig“ Jugend-Internet-Monitor­ 2018: Das sind die beliebtesten Sozialen Netzwerke – W&W sprach mit Jugendlichen und einem Experten.

„Nutzer werden vorsichtiger und reagieren“ Harald Longhi, Cyber-Experte beim LKA: „Nach dem Facebook-Skandal werden die Nutzer natürlich...

Intimus

DJ Ötzi ließ Montafoner Berggipfel erbeben Mit seinen Après-Ski-Hits wie „Hey Baby“, „Ein Stern“ und neuen, wie alten Songs begeisterte DJ Ötzi die Besucher im Skigebiet Silvretta Montafon. Fast 6000 Besucher waren überzeugt: Er hat’s noch immer drauf! Gerry Friedles Leitspruch: „Du bist nur in deiner Kraft, wenn du weißt, wo du herkommst“ ist die Triebfeder für seine insgesamt acht Stationen im Rahmen seiner „Gipfeltour“. Sein erster großer Hit „Anton aus Tirol“ ist immer noch, neben vielen anderen Ohrwürmern, eine Pflichtnummer bei jedem Auftritt. Man sieht gleich, erst in den Bergen fühlt sich der Tiroler so richtig wohl. Besucher aus halb Europa waren extra ins schöne Montafon angereist und wurden nicht enttäuscht. Vor allem, als er zahlreiche glückliche Kinder auf die Bühne holte und mit ihnen sein „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ zum Besten gab. Silvretta-Montafon-Vorstand Peter Marko, Event Manager Raimund Köhler und Marketing-Leiterin Annika Hartmann waren sich auch mit vielen Besuchern aus dem Montafon einig, mit solchen Veranstaltungen richtig zu liegen. Am nächsten Sonntag sind Florian Silbereisen mit KLUBBB3 und zum Saisonfinale am 7. April „Seiler und Speer“ sowie „The Monroes“ auf der Valisera-Bahn Bergstation zu Gast. Franz Lutz

Melania Trump: Sorge um Sohn Barron Donald Trump soll eine Affäre mit Porno-Star Stormy Daniels gehabt haben. Melania Trump äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen – jetzt bricht sie ihr Schweigen. Ihre Sorge gilt Sohn Barron. Sie möchte nicht, dass ihr Kind von all dem Rummel um seinen Vater etwas mitbekommt und versucht, ihn so gut wie möglich von den Schlagzeilen um die mutmaßlichen Eskapaden ihres Mannes abzuschirmen. Foto: AP

Wohlfühl-Faktor im Val Blu vergrößert Über die „Wohlfühl-Zeit“ für Nutzer des neuen, mit einer Reihe von Komponenten verbesserten, Sauna-Bereichs im Val Blu, freute sich Bürgermeister Mandi Katzenmayer bei der Eröffnung. Er dankte unter anderem Inge Steinegger und dem gesamten Planungsteam, GF Jakob Glawitsch und Architekt Hagen Pohl. Nach der Segnung durch Pfarrer Adrian Buchtzik erkundeten auch Bürgermeister Georg Bucher, Stadträte wie Hansi Bandl, Gerhard Krump, Joachim Weixlbaumer und Wolfgang Weiss, Malermeister Thomas Liepert, Stadtamtsdirektor Erwin Kositz, Notar Andreas Huber und Marianne Frainer (WIGE) das 3000 Quadratmeter große Areal. Arno Meusburger

Re/Max – Leben in Vorarlberg Über den Verlauf des Immobilienmarktes und worauf man bei Kauf und Verkauf von Immobilien besonders achten sollte, informierte Re/Max kürzlich potenzielle Kunden. Rund 30 Interessierte fanden sich im Mohrenbräu-Gebäude ein, um Informationen einzuholen und offene Fragen rund um die Immobilie von Fachleuten beantworten zu lassen. Reinhard Götze begrüßte die Gäste im Raum Gideon und gab einen Überblick auf den aktuellen Immobilienmarkt: „Private verkaufen wieder mehr, als vergleichsweise im Vorjahr.“ Martin Schüssling ging in seinem Vortrag ins Detail, es wurde auch über Erbrecht gesprochen. Neben vielen anderen erhielten Christoph Nüßler, Gottfried Nasal, Silvia und Wolfgang Stadler, Brigitte und Rainer Götz einen professionellen Einblick in die Geschehnisse auf dem Immobilienmarkt. Nach dem Motto: Re/Max führt Menschen und Raum zusammen, ging es nicht nur allein um Information, auch der Geselligkeit wurde Genüge getan und es gab bei einem Glas die Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Andrea Pezold

„Höre verrückte Dinge darüber“ Khloe Kardashian (33) befindet sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Angeblich hat sie unglaubliche Angst vorm Stillen. „Oh mein Gott, ich bin so nervös, was das Stillen angeht. Ich höre verrückte Dinge darüber, aber ich werde mich durchkämpfen und es lieben.“ Foto: AP

Christina nahezu ungeschminkt! Christina Aguilera kennt man eigentlich nur top-gestylt. Für das Cover des Paper-Magazins zeigte sie sich jetzt aber nahezu ungeschminkt. Und: Sie haut immer noch alle um. Die Musikerin will jetzt auf natürliche Schönheit setzen. Foto: Cover Paper-Magazine

STORY

„Gift im eigenen Garten!“ Manolo (5), der Hund von Michael Egger (28) aus Lochau, wurde im eigenen Garten vergiftet. WANN & WO hat die beiden besucht.

Fragenan Horst Spitzhofer, Öffentlichkeitsarbeit Polizei Vorarlberg Wie kann man sich vor so etwas schützen? „Bei solchen Dingen hilft nur die Aufmerksamkeit des...

Giftwarnkarte für HundebesitzerDie Facebook-Seite „Giftwarnkarte – Keine Chance für Gift und Köder“ wurde eigens dafür eingerichtet, Hundebesitzer und Tierhalter möglichst rasch aktuell über Gefahren für Vierbeiner in Österreich zu informieren. Hier kann man Warnungen melden, die dann auch in andere Kanäle, wie z.B. eine App weitergeleitet werden. Auf der Website www.giftwarnung.info gibt es weitere nützliche Informationen und Tipps für Hundebesitzer. Screenshot: W&W

„Main Stage – we are ready for you!“ Mit Landamann macht sich Stuard an die Rettung der guten alten Rockmusik. W&W sprach vor ihrem TiK-Konzert am Samstag mit dem Sänger.

Fragenan Bassist Bernd Amann, der morgen sein Album-Debüt „Descending“ in der Landesbibliothek präsentiert. Wieso der Albumtitel „Descending“? „Descending bedeutet so viel wie...

SOUND

The Flight of Apollo – CD-Präsentation „Fasten your seatbelts, Ladys and Gentleman“: Am Freitag (ab 20 Uhr) schickt die Montafoner Rock-Band ihr neues Album „Sputnik“ in den Orbit, . Support gibt’s von Falco Luneau und Band, Aftershowparty mit Klonkstar und Young Tung! Fotos: Cornelius Lorünser

Bis Ostern habt ihr noch Zeit! Wer kann das W&W-E-Paper bald auf einem nagelneuen iPad Pro lesen? Die Chance darauf hat nur, wer beim Gewinnspiel mitmacht!

Neu: Open Stage im Conrad Sohm Beim 18. Talentewettbewerb im Prachtclub wird heuer der Modus geändert. Deshalb findet nun ein Abend mit einer Open Stage statt.

Prince: Fentanyl im Blut sehr hoch! Es gibt neue Details aus dem toxikologischen Gutachten! In seinem Blut befanden sich 67,8 Mikrogramm Fentanyl pro Liter. „Die Menge in seinem Blut ist außerordentlich hoch“, erklärt ein Experte. Der Tod soll ein Unfall gewesen sein. Foto: AP

Bill Kaulitz küsst Heidi Klum Bislang behaupteten das Model und der Gitarrist von Tokio Hotel, ihre Beziehung sei rein geschäftlich. Doch jetzt sind neue Fotos aufgetaucht, welche die beiden beim Knutschen zeigen. Läuft da etwa was? Foto: Instagram

Smartphone-Fotos: Der Blitz bleibt verdammt nochmal aus! Da die beste Kamera bekanntlich die ist, die man gerade dabei hat, gibt W&W hier acht Tipps für bessere Bilder.

Tippsfür bessere Fotosmit dem Smartphone Saubere Linse Fussel, Stoff und Staub aus der...

„VSCO-App“ bietet zahlreiche Looks Die Firma hat lange an Filmlooks (Farbgebung, Schärfe, Verhalten, etc.) gearbeitet und liefert...

Finale am Bec des Rosses Vor dem mit Spannung erwarteten Finale der Freeride World Tour stehen Lorraine Huber, Thomas Feurstein sowie Gigi Rüf WANN & WO Rede und Antwort.

Highlightsfür die Sportwoche Austria Lustenau – Blau-Weiß Linz Am Freitag (18.30 Uhr) empfängt die Austria den...

Sport

Familie Aichner als VIPs bei Bregenz Handball Familie Aichner erlebte einen ganz besonderen Spieltag als VIPs bei Bregenz Handball. Neben dem spusu HLA Sieg gegen Westwien zeichnete sich als Highlight das EM Quali Spiel des Damen Nationalteams ab. Im VIP-Bereich hatten hatte alle Familienmitglieder noch die Gelegenheit, mit den Spielern und Spielerinnen persönlich in Kontakt zu treten und sich von Caterer Eventz kulinarisch verwöhnen zu lassen. Foto: handout/Bregenz Handball

Six Air Force 1’s, I got Air Force on @ NachtschichtAm Freitag herrschte in der Nachtschicht in Hard wieder Bombenstimmung.

Dornbirn

Winterwonderland @ Limo Auch gegen Ende der Wintersaison wird im Limo im Montafon weiter gefeiert.

Good Karma @ K-Shake Beste Stimmung und gute Laune wurde am Freitag im K-Shake in Röthis versprüht.

Bregenz

Get on the Bus with Alan@ El Capitán Auch im El Capitán in Rankweil ging es am Freitag hoch her.

Fremd geh’n lohnt sich@ Madhaus Am Samstag stieg im Madhaus in Feldkirch eine riesen Party.

Bludenz

„Mein Hobby und ich“-Gewinner und Start des neuen Gewinnspiels! Unglaublich, welche tollen Hobbys die Vorarlberger haben – wir bedanken uns bei allen Teilnehmern!

Feldkirch

Thule Freeride-Testival in Warth-Schröcken Kürzlich fand das Thule Freeride-Testival in Warth-Schröcken am Arlberg statt.

Freeride-Erlebnisse am Arlberg Warth-Schröcken ist das naturschneereichste Skigebiet Europas. Sportliche Pistenskifahrer finden somit ihr ganz persönliches Pistenglück am schneereichen Arlberg. Noch bis 15. April ist täglicher Skibetrieb, bei besten Schneeverhältnissen in Warth-Schröcken (mit über 2 Meter Schnee im Ort) möglich. Fotos: Freeride Testival

OnTour

Ibiza – die lässigste Insel Spaniens! Mit High Life Reisen bequem ab St. Gallen Altenrhein auf eine der schönsten Inseln Spaniens reisen.

High Life Reisen in Götzis Im Hauptsitz in Götzis können sich die Kunden jetzt im neuen Büro in modernem Ambiente vom...

Zwei Mal wöchentlich nach Ibiza! Mit den Flügen mit People’s ab Altenrhein vom 28. Juni bis 26. August (Donnerstags und Sonntags)...

Car

Best of Harley-Davidson beim „Open-House“-Event Für viele Biker ist Harley-Davidson nicht nur eine Marke – es ist lebenslange Leidenschaft, die auch beim „Frühjahrs-Open-House“ am 14. April in Rankweil so richtig ausgelebt werden kann. Hier werden die neuesten Modelle „made in USA“ präsentiert, welche bei gutem Wetter auch gerne Probe gefahren werden dürfen. Eine Gelegenheit, die es zu nutzen gilt!

Factszum „Frühjahrs-Open-House“ in Rankweil Losverkauf für die W&W-Patenkinder Gutes tun und gleichzeitig an einem Gewinnspiel teilnehmen...

Ein perfekter Tag für Bike-Fans So sieht der ideale Start in die Bike-Saison aus: Ankommen beim „Frühjahrs-Open-House“, die...

TERMINE

„KLUBBB3“, „voXXclub“ und „DDC“ live Am Sonntag läuten Florian Silbereisen und seine Crew das Saisonfinale in der Silvretta Montafon ein.

Premiere: „Geisterfahrer – bin i do falsch?“ Am Samstag, 6. April, feiert Martin Weinzerls zweites Solokabarett in Ludesch Premiere.

Benefiz-Familien-Konzert in der Kirche Dornbirn-Haselstauden Am Ostermontag, 2. April, findet in der Kirche Dornbirn-Haselstauden ein Benefiz-Konzert zugunsten der Typisierungsaktion am 13. und 14. April im Messepark statt. Mit dabei sind Wolfgang Frank, der Chor „Liederhort Dornbirn“, der Dornbirner Bernhard Bröll und Iris Altmann aus Lustenau. Gemeinsam sorgen sie ab 18 Uhr für einen unvergesslichen Benefiz-Konzertabend. Als Eintritt werden freiwillige Spenden für die Typisierungsaktion gesammelt. Foto:handout/Peter Huber

Frühjahrsskilauf am Sonnenkopf Auch im Frühling gibt es im Naturschneeparadies am Arlberg reinstes Skivergnügen.

Rhythm & Blues in Dornbirn „San2“ sorgt am Donnerstag, 12. April, für bluesige Klänge in der „wirtschaft“ Dornbirn. W&W verlost Tickets!

Ostermarkt beim Alpencamping Nenzing Kommenden Samstag, den 31. März, findet beim Alpencamping in Nenzing (Garfrenga 1) der traditionelle Ostermarkt statt. Hier kann man noch das ein oder andere Ostergeschenk und alles zum Dekorieren der eigenen vier Wände erstehen. Auch für das leibliche Wohl ist mit selbstgemachten Kuchen und Getränken gesorgt. Ein tolles und abwechslungsreiches Kinderprogramm rundet den Ostermarkt ab. Los geht es um 14 Uhr. Fotos: Shutterstock

Menschenbilder Vorarlberg 2018 Von 31. März bis 18. Juni kann an verschiedenen Plätzen in Vorarlbergdie Ausstellung „Menschenbilder“ besucht werden.

„Royal Sound Night“mit „Shanti Powa“ Bei der „Royal Sound Night“, am 14. April, ist auch das zwölfköpfige Orchester aus Südtirol mit dabei.

„Kicks & Snare“ mit „Trettmann“ im Conrad Sohm Die „#DIY-Tour“ von „Trettmann“ geht in die zweite Runde und dabei kommt er auch ins Conrad Sohm. Am Sonntag, 1. April, kann man seinen Sound beim legendären „Kicks & Snare“ live erleben. Als Support hat „Tretti“ wieder den letzen echten Punk – Joey Bargeld – dabei. Bester Sound ist also garantiert! Los geht es um 22.30 Uhr. Kein Bock auf Anstehen? Kein Ding! Mit dem „Fast Lane“-Ticket schlendert man lässig an der Warteschlange vorbei. Die Tickets sind an allen bekannten VVK-Stellen und unter www.conradsohm.com/tickets erhältlich. Foto: Artwork von Tobias Füßl

SCRA-Fußballcamps im Sommer Die Termine für die beliebten Fußballcamps des Bundesligisten stehen fest.

Dornbirn: „The Grand Hongkong Hotel“ Am Samstag, 14. April, gastiert der chinesische Nationalcircus mit seinem neuen Programm im Dornbirner Kulturhaus.

Der Osterhase kommt! Am Karsamstag, 31. März, besuchen die lila Osterhasen der Wirtschaftsgemeinschaft die Bludenzer Innenstadt.

„Dark Tranquillity“ und „Equilibrium“ live im Conrad Sohm Kommenden Samstag gibt es im Prachtclub Metal-Sound vom Feinsten. „Dark Tranquillity“gehören zu den Gründer des „Göteborg Sound“ (The New Wave of Swedish Death Metal) und feiern heuer ihr 28-jähriges Bestehen. „Es gibt so viele Aspekte des neuen Albums, die ich stark empfinde – wenn auch nur ein winziger Teil davon beim Zuhörer ankommt, bin ich zufrieden“, sagt Sänger Mikael Stanne. Supported werden sie von „Equilibrium“, die bekannt sind führ ihre grandiosen Live-Shows und ihren Epic-Metal-Sound. Beginn ist um 19.30 Uhr. Foto: Heinz Konzett

„Bei Konzerten kann man in eine ziemlich irre Welt eintauchen!“ Martin Kohlstedt tritt am 7. April beim Dynamo Festival auf. WANN & WO sprach mit dem Pianist über Klangbilder und die Kunst des„laufen lassens“.

Alles rund ums Motorrad... …gibt es beim Gebrauchtwarenmarkt am Samstag, 31. März beim MC „Black Soul“ in Schwarzach (Schwarzach-tobelstraße 39). Von Zubehör über Motorradteile bis hin zu Kleidung ist alles dabei. Doch nicht nur neue Teile können gekauft werden – wer nicht mehr benötigtes Motorradzubehör hat, kann dieses von 9 bis 12 Uhr beim Gebrauchtwarenmarkt abgeben. Der Verkauf startet dann im Anschluss und dauert bis 17 Uhr. Von 17 bis 19 Uhr erfolgt dann die Auszahlung und die Abholung nicht verkaufter Artikel. Foto: Shutterstock

KINO

Deutsch-türkischer Rockstar Der Comedian Bülent Ceylan bringt mit der Komödie „Verpiss dich, Schneewittchen“ seinen ersten Film ins Kino. W&W verlost Tickets!

Neu IM KINO Jim Knopf und LukasGenre: Fantasy, AbenteuerDarsteller: Solomon...

Nachfolgechaos in der UdSSR Russland, 1953: „The Death of Stalin“ sorgt für Chaos in der Sowjetunion, denn der starke Mann an der Spitze liegt nach einem Schlaganfall im Sterben. Während der Diktator auf dem Sterbebett liegt, bringen sich sogleich mögliche Nachfolger ins Spiel, was für ein heilloses Durcheinander in der UdSSR sorgt. Zu allem Überfluss mischen sich dann auch noch Stalins Kinder in die Staatsaffäre ein. Foto: Filmladen

„Battle of the Sexes – Gegen jede Regel“ Bereits jetzt ist „Battle of the Sexes“ als Digital HD, ab morgen auch auf DVD und Blu-ray...

Leser

Kopfstücke Jännerzehner

Herdprämie „Herdprämie“ – was für eine Beleidigung für...

Seestadt Bahnverker Wie lange wird sich Bregenz noch wehren können,...

Bunt

Verantwortung liegt bei den Konsumenten Nach dem Aufkommen neuer schrecklicher Details zu...

Verzicht auf tierische Produkte Es nimmt keine Ende: Erneut fand diesmal die Polizei einen total mit Tieren überladenen Transporter mit über 500 Ferkeln und über 100 Kälbern. Diese Anhäufung von Fällen zeigt, dass wir Menschen wohl aus Profitgründen nicht willens sind, Tiere wenigstens einigermaßen normal zu halten. Alleinschuldige sind aber nicht wir Konsumierende, das schlechteste Gewisssen müssen wohl jene haben, die am meisten davon profitieren und das sind in unserem System halt jene, welche die Produktionsmittel besitzen, also die Profiteure der Fleisch- und Milchindustrie. Nur können wir Konsumierenden durch unser Verhalten, die Produktion beeinflussen. Durch Verzicht auf tierische Produkte wäre die genannte Industrie gezwungen, immer mehr auf pflanzliche Nahrungsmitttel umzustellen und solche leidvollen Transporte würden endlich der Vergangenheit angehören. Wer wirklich etwas gegen Tierleid tun will, muss unbedingt den Speiseplan möglichst vollständig auf pflanzenbasiert umstellen. Renato Werndi, Eichberg

Echt tierisch… …von Günter aus Bürs. Foto: Privat

Ein Isländer mit auffällig dicker Backe hockt vor seinem Eisloch.

Horoskop Widder 21.3.–20.4.Streit liegt in der Luft, am besten Sie halten sich aus...